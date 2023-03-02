Helsingin Sanomat: финские компании потеряли около €4 млрд из-за ухода из России

Финские компании потеряли около €4 млрд из-за ухода с российского рынка.

Об этом сообщила местная газета Helsingin Sanomat.

«Согласно отчету HS, списания и убытки составляют как минимум почти €4 млрд», — говорится в сообщении.

Уточняется, что наибольшие потери понесла энергетическая компания Fortum, на втором месте по убыткам стоит строительная компания YIT.

Ранее торгпред России в Хельсинки Антон Логинов заявил, что потери туристического сектора Финляндии в связи с закрытием границы с Россией могут составить более €2 млрд в год.