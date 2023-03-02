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Helsingin Sanomat: финские компании потеряли около €4 млрд из-за ухода из России

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Финские компании потеряли около €4 млрд из-за ухода с российского рынка.
Helsingin Sanomat: финские компании потеряли около €4 млрд из-за ухода из России
  • Gettyimages.ru
  • © Henryk Sadura

Об этом сообщила местная газета Helsingin Sanomat.

«Согласно отчету HS, списания и убытки составляют как минимум почти €4 млрд», — говорится в сообщении. 

Уточняется, что наибольшие потери понесла энергетическая компания Fortum, на втором месте по убыткам стоит строительная компания YIT.

Ранее торгпред России в Хельсинки Антон Логинов заявил, что потери туристического сектора Финляндии в связи с закрытием границы с Россией могут составить более €2 млрд в год.

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