Helsingin Sanomat: финские компании потеряли около €4 млрд из-за ухода из России
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Об этом сообщила местная газета Helsingin Sanomat.
«Согласно отчету HS, списания и убытки составляют как минимум почти €4 млрд», — говорится в сообщении.
Уточняется, что наибольшие потери понесла энергетическая компания Fortum, на втором месте по убыткам стоит строительная компания YIT.
Ранее торгпред России в Хельсинки Антон Логинов заявил, что потери туристического сектора Финляндии в связи с закрытием границы с Россией могут составить более €2 млрд в год.