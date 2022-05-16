Посол России: торговые отношения России и Финляндии «практически обрушились»

Торгово-экономические отношения между Москвой и Хельсинки «практически обрушились» из-за «варварских» экономических санкций Евросоюза, заявил посол России в Финляндии Павел Кузнецов в эфире «Россия 24».

«Что касается возможного влияния членства (Финляндии. — RT) в НАТО на российско-финляндские торгово-экономические отношения, то здесь, к сожалению, наша двусторонняя торговля уже практически обрушилась в результате варварских экономических санкций Евросоюза в отношении России, к которым Финляндия дисциплинированно присоединилась», — сказал посол.

Он добавил, что товарооборот «резко упал», а многие инвестиционные проекты заморожены.

«Финский бизнес уже ушёл или уходит с российского рынка», — приводит слова дипломата ТАСС.

По словам Кузнецова, восстановление двусторонних торгово-экономических отношений России и Финляндии потребует много времени и будет довольно болезненным.

2 мая финская компания Fennovoima сообщила, что расторгла контракт с АО «РАОС Проект» (дочерним предприятием «Русатом Энерго Интернешнл») на сооружение атомной электростанции «Ханхикиви-1» в Пюхяйоки.

В «Росатоме» выразили разочарование решением финской компании Fennovoima о расторжении контракта на строительство АЭС «Ханхикиви-1» и назвали его «абсолютно непонятным».