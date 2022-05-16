Посол России: торговые отношения России и Финляндии «практически обрушились»
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«Что касается возможного влияния членства (Финляндии. — RT) в НАТО на российско-финляндские торгово-экономические отношения, то здесь, к сожалению, наша двусторонняя торговля уже практически обрушилась в результате варварских экономических санкций Евросоюза в отношении России, к которым Финляндия дисциплинированно присоединилась», — сказал посол.
Он добавил, что товарооборот «резко упал», а многие инвестиционные проекты заморожены.
«Финский бизнес уже ушёл или уходит с российского рынка», — приводит слова дипломата ТАСС.
По словам Кузнецова, восстановление двусторонних торгово-экономических отношений России и Финляндии потребует много времени и будет довольно болезненным.
2 мая финская компания Fennovoima сообщила, что расторгла контракт с АО «РАОС Проект» (дочерним предприятием «Русатом Энерго Интернешнл») на сооружение атомной электростанции «Ханхикиви-1» в Пюхяйоки.
В «Росатоме» выразили разочарование решением финской компании Fennovoima о расторжении контракта на строительство АЭС «Ханхикиви-1» и назвали его «абсолютно непонятным».