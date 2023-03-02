Рябков заявил, что Россия и дальше будет придерживаться ряда ограничений по ДСНВ

Россия будет и дальше придерживаться количественных ограничений по договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) после приостановки своего участия в нём, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

Он отметил, что, несмотря на закреплённые в преамбуле ДСНВ принципам, США и другие западные страны взяли курс «на нанесение России стратегического поражения в развязанной тотальной гибридной войне» против Москвы.

«В этих условиях мы были вынуждены объявить о приостановке ДСНВ. При этом, как уже было заявлено, продолжим соблюдать закреплённые в нём количественные ограничения на СНВ», — заявил Рябков.

21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает своё участие в ДСНВ.

Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США продолжают в полной мере выполнять условия ДСНВ.

Прайс добавил, что США готовы к встрече с Россией по вопросам ДСНВ.