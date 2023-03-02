Карчаа: ротация сотрудников МАГАТЭ на ЗАЭС планируется 2 марта
Об этом сообщает ТАСС.
Карчаа отметил, что мероприятие было трижды сорвано из-за департамента безопасности ООН.
«С этими людьми уверенным ни в чём быть нельзя», — добавил советник гендиректора «Росэнергоатома».
Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Москва ожидает ротацию специалистов МАГАТЭ на Запорожской АЭС «со дня на день».
Также председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о срыве ротации миссии МАГАТЭ на ЗАЭС из-за западных спецслужб.