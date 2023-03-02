Узнать больше

Карчаа: ротация сотрудников МАГАТЭ на ЗАЭС планируется 2 марта

Короткая ссылка
Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что ротация сотрудников миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС должна произойти 2 марта.

Об этом сообщает ТАСС.

Карчаа отметил, что мероприятие было трижды сорвано из-за департамента безопасности ООН.

«С этими людьми уверенным ни в чём быть нельзя», — добавил советник гендиректора «Росэнергоатома».

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Москва ожидает ротацию специалистов МАГАТЭ на Запорожской АЭС «со дня на день».

Также председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о срыве ротации миссии МАГАТЭ на ЗАЭС из-за западных спецслужб.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить