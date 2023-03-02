Ульянов: Россия ожидает ротацию специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС «со дня на день»

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Москва ожидает ротацию специалистов МАГАТЭ на Запорожской АЭС «со дня на день».

Такое заявление он сделал в интервью ТАСС.

При этом он отметил, что запланированная на 7 февраля ротация специалистов так и не состоялась.

«Этого до сих пор не произошло, причём не по российской вине», — сказал Ульянов.

Он добавил, что такая ротация осуществляется в плановом порядке раз в месяц и на этот раз «непомерно задержалась».

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о срыве ротации миссии МАГАТЭ на ЗАЭС из-за западных спецслужб.

Также в МИД России заявили, что диалог по созданию зоны безопасности на ЗАЭС идёт непросто.