Ульянов: Россия ожидает ротацию специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС «со дня на день»
Такое заявление он сделал в интервью ТАСС.
При этом он отметил, что запланированная на 7 февраля ротация специалистов так и не состоялась.
«Этого до сих пор не произошло, причём не по российской вине», — сказал Ульянов.
Он добавил, что такая ротация осуществляется в плановом порядке раз в месяц и на этот раз «непомерно задержалась».
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о срыве ротации миссии МАГАТЭ на ЗАЭС из-за западных спецслужб.
Также в МИД России заявили, что диалог по созданию зоны безопасности на ЗАЭС идёт непросто.