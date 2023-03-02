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Лукашенко пригласил Си Цзиньпина посетить Белоруссию

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Белорусский президент Александр Лукашенко пригласил председателя КНР Си Цзиньпина посетить Белоруссию в подходящее для обеих сторон время.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление двух стран.

Отмечается, что приглашение белорусский лидер сделал после своего визита в КНР.

«Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за тёплый и дружеский прием белорусской делегации», — заявили в китайском МИД.

Ранее Белоруссия и Китай договорились укреплять сотрудничество в сферах обороны и безопасности.

Также Минск оценил экономический эффект от визита белорусского лидера Александра Лукашенко в Китай в $3,56 млрд.

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