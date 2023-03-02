Лукашенко пригласил Си Цзиньпина посетить Белоруссию
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление двух стран.
Отмечается, что приглашение белорусский лидер сделал после своего визита в КНР.
«Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за тёплый и дружеский прием белорусской делегации», — заявили в китайском МИД.
Ранее Белоруссия и Китай договорились укреплять сотрудничество в сферах обороны и безопасности.
Также Минск оценил экономический эффект от визита белорусского лидера Александра Лукашенко в Китай в $3,56 млрд.