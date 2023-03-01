Минск оценил экономический эффект от визита Лукашенко в Китай в $3,56 млрд

Экономический эффект от договорённостей, достигнутых в ходе визита белорусского лидера Александра Лукашенко в КНР, оценивается более чем в $3,5 млрд.

Об этом заявил первый вице-премьер правительства Белоруссии Николай Снопков.

«Совокупный экономический эффект оценивается где-то в районе $3,56 млрд в эквиваленте», — передаёт его слова БЕЛТА.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Белоруссия предлагает Китаю создавать совместные предприятия и развивать кооперацию.

Он отметил, что потенциал двусторонних проектов очень большой.

Глава Белоруссии также заявил, что приоритетом во внешней политике стало расширение контактов с Китаем.

По словам Лукашенко, страны продолжают укреплять конструктивный политический диалог и развивают экономическое взаимодействие.