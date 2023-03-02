Представитель Госдепа Прайс: США призывают Россию согласиться на продление зерновой сделки
Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы продолжаем призывать Россию согласиться на продление и, в конечном счёте, расширение зерновой инициативы», — сказал Прайс.
При этом он отметил, что американские власти не видят причин для отказа от такого шага.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудили зерновую сделку и двустороннее сотрудничество.
Также сообщалось, что украинская сторона предложила Турции и ООН начать переговоры по зерновой сделке.
Помимо этого поступала информация, что Турция и Россия могут вскоре обсудить зерновую сделку на уровне лидеров.