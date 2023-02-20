РИА Новости: Турция и Россия могут вскоре обсудить зерновую сделку на уровне лидеров
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с переговорами по сделке.
«Не исключено, что лидеры затронут эту тему на переговорах в ближайшее время», — говорится в сообщении.
Отмечается, что тема зерновой сделки находится всегда на повестке дня лидеров двух стран.
Ранее сообщалось, что активные переговоры по продлению зерновой сделки начнутся в ближайшие дни.
Также в МИД России, комментируя зерновую сделку, заявили, что Киев стремится к прибыли, а не к борьбе с мировым голодом.