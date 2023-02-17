МИД России о зерновой сделке: Киев стремится к прибыли, а не к борьбе с мировым голодом

В МИД России, комментируя зерновую сделку, заявили, что Киеву не стоит выдавать своё стремление к получению прибыли за борьбу с угрозой мирового голода.

Об этом говорится в заявлении на сайте министерства.

«Немаловажно и то, что доля поставок в беднейшие страны, несмотря на изначально заявленные Генсекретарём ООН цели «накормить голодающих», неуклонно снижается — с 4% по итогам первого этапа, до 2,7% в настоящее время. Именно по этой причине сама инициатива и была оперативно переквалифицирована ооновцами из гуманитарной в коммерческую», — отмечается в сообщении.

В МИД подчеркнули, что Киев не пытается бороться с угрозой голода, а просто зарабатывает в рамках зерновой сделки.

«С учётом изложенного напрашивается совет для министров из Киева — не выдавать стремление к получению валютных прибылей за борьбу с угрозами мирового голода и заботу о беднейших странах Азии, Африки и Латинской Америки», — указали в министерстве.

Ранее стало известно, что вместо отправки украинской пшеницы бедным странам её скормили свиньям в Испании.

В феврале российский посол в Турции Алексей Ерхов отметил, что среди получателей продовольствия по зерновой сделке преобладают богатые страны.

5 декабря заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что западные страны по-прежнему не выполняют обещания по доступу российских удобрений и сельхозпродукции на рынки.