Узнать больше

МИД России о зерновой сделке: Киев стремится к прибыли, а не к борьбе с мировым голодом

Короткая ссылка
В МИД России, комментируя зерновую сделку, заявили, что Киеву не стоит выдавать своё стремление к получению прибыли за борьбу с угрозой мирового голода.
МИД России о зерновой сделке: Киев стремится к прибыли, а не к борьбе с мировым голодом
  • РИА Новости

Об этом говорится в заявлении на сайте министерства.

«Немаловажно и то, что доля поставок в беднейшие страны, несмотря на изначально заявленные Генсекретарём ООН цели «накормить голодающих», неуклонно снижается — с 4% по итогам первого этапа, до 2,7% в настоящее время. Именно по этой причине сама инициатива и была оперативно переквалифицирована ооновцами из гуманитарной в коммерческую», — отмечается в сообщении.

В МИД подчеркнули, что Киев не пытается бороться с угрозой голода, а просто зарабатывает в рамках зерновой сделки.

«С учётом изложенного напрашивается совет для министров из Киева — не выдавать стремление к получению валютных прибылей за борьбу с угрозами мирового голода и заботу о беднейших странах Азии, Африки и Латинской Америки», — указали в министерстве.

Ранее стало известно, что вместо отправки украинской пшеницы бедным странам её скормили свиньям в Испании.

В феврале российский посол в Турции Алексей Ерхов отметил, что среди получателей продовольствия по зерновой сделке преобладают богатые страны.

5 декабря заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что западные страны по-прежнему не выполняют обещания по доступу российских удобрений и сельхозпродукции на рынки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить