МИД России о зерновой сделке: Киев стремится к прибыли, а не к борьбе с мировым голодом
- РИА Новости
Об этом говорится в заявлении на сайте министерства.
«Немаловажно и то, что доля поставок в беднейшие страны, несмотря на изначально заявленные Генсекретарём ООН цели «накормить голодающих», неуклонно снижается — с 4% по итогам первого этапа, до 2,7% в настоящее время. Именно по этой причине сама инициатива и была оперативно переквалифицирована ооновцами из гуманитарной в коммерческую», — отмечается в сообщении.
В МИД подчеркнули, что Киев не пытается бороться с угрозой голода, а просто зарабатывает в рамках зерновой сделки.
«С учётом изложенного напрашивается совет для министров из Киева — не выдавать стремление к получению валютных прибылей за борьбу с угрозами мирового голода и заботу о беднейших странах Азии, Африки и Латинской Америки», — указали в министерстве.
Ранее стало известно, что вместо отправки украинской пшеницы бедным странам её скормили свиньям в Испании.
В феврале российский посол в Турции Алексей Ерхов отметил, что среди получателей продовольствия по зерновой сделке преобладают богатые страны.
5 декабря заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что западные страны по-прежнему не выполняют обещания по доступу российских удобрений и сельхозпродукции на рынки.