Узнать больше

РИА Новости: активные переговоры по продлению зерновой сделки начнутся в ближайшие дни

Короткая ссылка
Переговоры по продлению сроков действия зерновой сделки войдут в активную фазу в ближайшие дни.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что возможно переговоры начнутся уже на этой неделе.

«Непростыми будут, это ясно. Но работа идёт», — говорится в сообщении.

В МИД России, комментируя зерновую сделку, заявили, что Киев стремится к прибыли, а не к борьбе с мировым голодом.

Также ранее сообщалось, что украинскую пшеницу отправили на корм свиньям в Испанию вместо бедных стран.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить