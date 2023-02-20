РИА Новости: активные переговоры по продлению зерновой сделки начнутся в ближайшие дни

Переговоры по продлению сроков действия зерновой сделки войдут в активную фазу в ближайшие дни.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что возможно переговоры начнутся уже на этой неделе.

«Непростыми будут, это ясно. Но работа идёт», — говорится в сообщении.

В МИД России, комментируя зерновую сделку, заявили, что Киев стремится к прибыли, а не к борьбе с мировым голодом.

Также ранее сообщалось, что украинскую пшеницу отправили на корм свиньям в Испанию вместо бедных стран.