Глава МИД ФРГ Бербок заявила о праве Украины включить условие по Крыму в мирное соглашение

Киев должен сам решить, должно ли мирное соглашение включать обязательное условие по Крыму, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир первого немецкого канала ARD.

При этом она отметила, что Крым принадлежит Украине.

«В этой связи и были введены санкции против России в 2014 году», — сказала Бербок.

Также она добавила, что Киев должен самостоятельно решить, на каких условиях может быть заключено мирное соглашение.

«В конце концов, мы поддерживаем Украину в её правах на самооборону, но это — территория Украины», — сказала дипломат.

Ранее сообщалось, что министр культуры Украины Александр Ткаченко остался недоволен из-за поездки журналиста NBC в Крым.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят обстоятельств, при которых возможно «возвращение» Крыма.