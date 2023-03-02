Глава МИД ФРГ Бербок заявила о праве Украины включить условие по Крыму в мирное соглашение
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир первого немецкого канала ARD.
При этом она отметила, что Крым принадлежит Украине.
«В этой связи и были введены санкции против России в 2014 году», — сказала Бербок.
Также она добавила, что Киев должен самостоятельно решить, на каких условиях может быть заключено мирное соглашение.
«В конце концов, мы поддерживаем Украину в её правах на самооборону, но это — территория Украины», — сказала дипломат.
Ранее сообщалось, что министр культуры Украины Александр Ткаченко остался недоволен из-за поездки журналиста NBC в Крым.
Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят обстоятельств, при которых возможно «возвращение» Крыма.