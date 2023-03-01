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Министр культуры Украины остался недоволен из-за поездки журналиста NBC в Крым

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Министр культуры Украины Александр Ткаченко сильно обеспокоен сюжетом американской телекомпании NBC, корреспондент которой приехал в Крым и пообщался с местными жителями, заявившими о поддержке России и российском статусе полуострова.
Министр культуры Украины остался недоволен из-за поездки журналиста NBC в Крым
  • AP

«Мы очень обеспокоены телевизионным сюжетом NBC», — написал министр в Twitter.

В Крыму корреспондент телеканала беседовал с людьми, в том числе с жителями Севастополя.

После этого в украинском МИД заявили, что теперь журналисту NBC грозит запрет на въезд из-за посещения Крыма.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом. 

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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