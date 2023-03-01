Министр культуры Украины остался недоволен из-за поездки журналиста NBC в Крым
- AP
«Мы очень обеспокоены телевизионным сюжетом NBC», — написал министр в Twitter.
В Крыму корреспондент телеканала беседовал с людьми, в том числе с жителями Севастополя.
После этого в украинском МИД заявили, что теперь журналисту NBC грозит запрет на въезд из-за посещения Крыма.
Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.