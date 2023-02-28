Журналист американского телеканала NBC Кир Симмонс проехался по восстановленному после теракта Крымскому мосту, побывал на полуострове и пообщался с местными жителями.

Во время поездки на поезде по мосту Симмонс рассказал, что дорожное полотно полностью функционирует.

«В Севастополе огромное число людей поддерживают Россию», — отметил журналист.

Он показал фрагмент общения с местной жительницей Прасковьей Барановой, у которой спросил, считает ли она Крым российским.

«Russian, конечно!» — ответила она ему.

Журналист спросил её, боится ли она из-за того, что на полуострове открыты бомбоубежища.

«Ну, надо будет — и в укрытие пойдём», — сказала женщина.

Мужчина по имени Руслан также ответил на вопросы Симмонса.

«Если мы не защитим нашу Родину, мы станем рабами», — считает он.

Ранее телеканал France 3 показал жителей Донецка и последствия обстрелов населения со стороны украинской армии.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.