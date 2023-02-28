Американский журналист с NBC побывал в Крыму и пообщался с местными жителями
- РИА Новости
- © Константин Михальчевский
Во время поездки на поезде по мосту Симмонс рассказал, что дорожное полотно полностью функционирует.
«В Севастополе огромное число людей поддерживают Россию», — отметил журналист.
Он показал фрагмент общения с местной жительницей Прасковьей Барановой, у которой спросил, считает ли она Крым российским.
«Russian, конечно!» — ответила она ему.
Журналист спросил её, боится ли она из-за того, что на полуострове открыты бомбоубежища.
«Ну, надо будет — и в укрытие пойдём», — сказала женщина.
Мужчина по имени Руслан также ответил на вопросы Симмонса.
«Если мы не защитим нашу Родину, мы станем рабами», — считает он.
Ранее телеканал France 3 показал жителей Донецка и последствия обстрелов населения со стороны украинской армии.
Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.