Телеканал France 3 показал жителей Донецка, которые уверены в победе России
- РИА Новости
Репортаж из Донецка подготовил репортёр Люк Лакруа. Он пообщался с местными жителями и убедился в том, что население поддерживает усилия российского президента.
У одной местной жительницы Лакруа спросил, считает ли она, что победа за Россией.
«Конечно, по-другому и быть не может», — ответила она.
Другая женщина считает, что у Донбасса не было другого выбора, кроме как стать частью России.
«Это наши», — сказала она.
Также журналист рассказал об обстрелах Донецка со стороны ВСУ и показал последствия атак.