Жители Донецка поддерживают курс Москвы и ожидают победы России в спецоперации по защите Донбасса, сообщил французский телеканал France 3.

Репортаж из Донецка подготовил репортёр Люк Лакруа. Он пообщался с местными жителями и убедился в том, что население поддерживает усилия российского президента.

У одной местной жительницы Лакруа спросил, считает ли она, что победа за Россией.

«Конечно, по-другому и быть не может», — ответила она.

Другая женщина считает, что у Донбасса не было другого выбора, кроме как стать частью России.

«Это наши», — сказала она.

Также журналист рассказал об обстрелах Донецка со стороны ВСУ и показал последствия атак.