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МИД Украины: журналисту NBC грозит запрет на въезд из-за посещения Крыма

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Украинские власти заинтересовались журналистом американского телеканала NBC, который посетил Крым. Теперь Киев может «запретить» ему въезд на полуостров.

Об этом сообщил представитель украинского МИД Олег Николенко.

«Посещение… Крыма с территории Российской Федерации является нарушением законодательства Украины. Для нарушителей предусмотрена правовая ответственность. В частности, иностранцам за такие действия также предусмотрен запрет въезда на Украину», — цитирует его РИА Новости.

Компетентные органы Украины «устанавливают обстоятельства незаконного посещения журналистом NBC территории Крыма», отметил он.

Ранее журналист американского телеканала NBC Кир Симмонс проехался по восстановленному после теракта Крымскому мосту, побывал на полуострове и пообщался с местными жителями.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом. 

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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