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В Греции арестовали начальника станции после железнодорожной катастрофы

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В Греции арестован начальник железнодорожной станции после столкновения пассажирского и грузового поездов в Темпи, в результате чего погибли, по последним данным, 36 человек. Об этом сообщило греческое общественное телевидение ERT.
В Греции арестовали начальника станции после железнодорожной катастрофы
  • Gettyimages.ru

«Начальник станции Hellenic Trains был арестован, на него была возложена основная ответственность за трагическую аварию со столкновением двух поездов в Темпи», — цитирует сообщение РИА Новости.

Уточняется, что утром он был вызван в здание суда, чтобы дать прокурору пояснения по всем обстоятельствам происшествия, в частности, почему два поезда двигались в течение часа по одному пути во встречном направлении.

Кроме того, был вызван для объяснений без участия судебного представителя в управление дорожного движения Ларисы сотрудник железной дороги, отвечающий за регулировку положения рельсов.

Ранее в МИД России выразили соболезнования в связи с трагедией в Греции.

По последним данным, число погибших в результате столкновения возросло до 36, ещё 85 человек пострадали.

В Греции объявили трёхдневный траур после аварии с участием пассажирского поезда и грузового состава.

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