В Греции арестовали начальника станции после железнодорожной катастрофы

В Греции арестован начальник железнодорожной станции после столкновения пассажирского и грузового поездов в Темпи, в результате чего погибли, по последним данным, 36 человек. Об этом сообщило греческое общественное телевидение ERT.

«Начальник станции Hellenic Trains был арестован, на него была возложена основная ответственность за трагическую аварию со столкновением двух поездов в Темпи», — цитирует сообщение РИА Новости.

Уточняется, что утром он был вызван в здание суда, чтобы дать прокурору пояснения по всем обстоятельствам происшествия, в частности, почему два поезда двигались в течение часа по одному пути во встречном направлении.

Кроме того, был вызван для объяснений без участия судебного представителя в управление дорожного движения Ларисы сотрудник железной дороги, отвечающий за регулировку положения рельсов.

Ранее в МИД России выразили соболезнования в связи с трагедией в Греции.

По последним данным, число погибших в результате столкновения возросло до 36, ещё 85 человек пострадали.

В Греции объявили трёхдневный траур после аварии с участием пассажирского поезда и грузового состава.