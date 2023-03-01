В Греции арестовали начальника станции после железнодорожной катастрофы
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«Начальник станции Hellenic Trains был арестован, на него была возложена основная ответственность за трагическую аварию со столкновением двух поездов в Темпи», — цитирует сообщение РИА Новости.
Уточняется, что утром он был вызван в здание суда, чтобы дать прокурору пояснения по всем обстоятельствам происшествия, в частности, почему два поезда двигались в течение часа по одному пути во встречном направлении.
Кроме того, был вызван для объяснений без участия судебного представителя в управление дорожного движения Ларисы сотрудник железной дороги, отвечающий за регулировку положения рельсов.
Ранее в МИД России выразили соболезнования в связи с трагедией в Греции.
По последним данным, число погибших в результате столкновения возросло до 36, ещё 85 человек пострадали.
В Греции объявили трёхдневный траур после аварии с участием пассажирского поезда и грузового состава.