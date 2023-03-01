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Число жертв столкновения поездов в Греции возросло до 36

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Число погибших в результате столкновения двух поездов в Греции возросло до 36, ещё 85 человек пострадали.
Число жертв столкновения поездов в Греции возросло до 36
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что пассажирский поезд врезался на большой скорости в приближающийся грузовой состав.

В результате аварии несколько вагонов сошли с рельсов, не менее трёх загорелись.

По словам властей, в поезде было много студентов, которые возвращались из Афин в Салоники после длинных выходных.

«Это ужасная трагедия», — заявила заместитель министра здравоохранения Мина Гага.

Авария произошла в греческом городе Темпи.

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