Число жертв столкновения поездов в Греции возросло до 36

Число погибших в результате столкновения двух поездов в Греции возросло до 36, ещё 85 человек пострадали.

Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что пассажирский поезд врезался на большой скорости в приближающийся грузовой состав.

В результате аварии несколько вагонов сошли с рельсов, не менее трёх загорелись.

По словам властей, в поезде было много студентов, которые возвращались из Афин в Салоники после длинных выходных.

«Это ужасная трагедия», — заявила заместитель министра здравоохранения Мина Гага.

Авария произошла в греческом городе Темпи.