Число жертв столкновения поездов в Греции возросло до 36
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Об этом сообщает Associated Press.
Отмечается, что пассажирский поезд врезался на большой скорости в приближающийся грузовой состав.
В результате аварии несколько вагонов сошли с рельсов, не менее трёх загорелись.
По словам властей, в поезде было много студентов, которые возвращались из Афин в Салоники после длинных выходных.
«Это ужасная трагедия», — заявила заместитель министра здравоохранения Мина Гага.
Авария произошла в греческом городе Темпи.