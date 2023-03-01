В МИД России выразили соболезнования в связи с трагедией в Греции
- РИА Новости
«В эти тяжёлые минуты выражаем самые искренние соболезнования греческому народу, в первую очередь семьям, потерявшим родных и близких. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в сообщении ведомства.
По последним данным, число погибших в результате столкновения возросло до 36, ещё 85 человек пострадали.
Президент Греции Катерина Сакелларопулу прервала официальный визит в Молдавию из-за трагедии.
В Греции объявили трёхдневный траур после аварии с участием пассажирского поезда и грузового состава.