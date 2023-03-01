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В МИД России выразили соболезнования в связи с трагедией в Греции

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В России с болью восприняли известия о трагедии на севере Греции, где в результате столкновения поездов погибло более 30 человек, заявили в российском МИД.
В МИД России выразили соболезнования в связи с трагедией в Греции
  • РИА Новости

«В эти тяжёлые минуты выражаем самые искренние соболезнования греческому народу, в первую очередь семьям, потерявшим родных и близких. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в сообщении ведомства.

По последним данным, число погибших в результате столкновения возросло до 36, ещё 85 человек пострадали.

Президент Греции Катерина Сакелларопулу прервала официальный визит в Молдавию из-за трагедии.

В Греции объявили трёхдневный траур после аварии с участием пассажирского поезда и грузового состава.

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