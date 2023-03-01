В ОАЭ второй месяц подряд повышают цены на бензин

Власти Объединённых Арабских Эмиратов второй месяц подряд повышают розничные цены на бензин, сообщает комитет по контролю за ценами на автомобильное топливо.

«Цена за литр бензина марки Special 95 в марте составит 2,97 дирхама за литр, марки Super 98 — 3,09 дирхама за литр, E-Plus — 2,90 дирхама за литр», — приводит РИА Новости сообщение комитета в Twitter.

Как отмечает эмиратская газета Khaleej Times, цены вышли на самый высокий уровень за три месяца текущего года, но данный рост не сравним, когда цены подняли более чем на 10%.

17 октября 2022 года министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что решение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи не является политическим.