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В ОАЭ второй месяц подряд повышают цены на бензин

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Власти Объединённых Арабских Эмиратов второй месяц подряд повышают розничные цены на бензин, сообщает комитет по контролю за ценами на автомобильное топливо.

«Цена за литр бензина марки Special 95 в марте составит 2,97 дирхама за литр, марки Super 98 — 3,09 дирхама за литр, E-Plus — 2,90 дирхама за литр», — приводит РИА Новости сообщение комитета в Twitter.

Как отмечает эмиратская газета Khaleej Times, цены вышли на самый высокий уровень за три месяца текущего года, но данный рост не сравним, когда цены подняли более чем на 10%.

17 октября 2022 года министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что решение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи не является политическим.

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