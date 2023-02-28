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Замглавы МИД Вершинин и посол КНР обсудили запуск расследования ЧП на «Северных потоках»

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин и посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй обсудили вопрос запуска международного расследования подрыва газопровода «Северный поток».
Замглавы МИД Вершинин и посол КНР обсудили запуск расследования ЧП на «Северных потоках»
  • globallookpress.com
  • © Danish Defense Ministry/XinHua

«Подробно обсуждался... вопрос скорейшего запуска международного расследования в связи с подрывом газопровода «Северный поток» 26 сентября 2022 года», — говорится в сообщении на сайте МИД России.

Также стороны обсудили выдвинутую Пекином инициативу в области глобальной безопасности, «которой с российской стороны была дана положительная оценка».

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что атака на трубопроводы «Северного потока» должна расцениваться как теракт.

Он подчеркнул, что это первый случай, когда такой крупный объект европейской критической инфраструктуры подвергся нападению.

Также сообщалось, что ФРГ планирует использовать оставшиеся после «Северного потока — 2» трубы.

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