Сийярто: нападение на «Северный поток» должно расцениваться как теракт

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что нападение на трубопроводы «Северного потока» должно расцениваться как теракт.

Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

«Что бы ни произошло на газопроводе «Северный поток», это действительно скандально», — сказал дипломат.

Сийярто подчеркнул, что это первый случай, когда такой крупный объект европейской критической инфраструктуры подвергся нападению. По его словам, это нападение должно рассматриваться как теракт.

«Мы поддерживаем всестороннее, глубокое, структурированное и подробное расследование», — добавил министр.

Ранее сообщалось, что ФРГ планирует использовать оставшиеся после «Северного потока — 2» трубы.

Также поступали данные, что США изучали возможность подрыва «Северных потоков» ещё до начала спецоперации.