В Пентагоне заявили, что остановка участия России в ДСНВ не ведёт к переменам в инспекциях
- AP
- © Senior Airman Clayton Wear/U.S. Air Force
«С практической точки зрения приостановка не приведёт к существенным изменениям… Россия и так не отвечала требованиям по инспекциям», — цитирует его РИА Новости.
21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает своё участие в ДСНВ.
Путин также отметил, что не может себе представить инспекции США на российских ядерных объектах.
При этом, по его словам, российская сторона не возражает против участия в дискуссии по ядерному паритету стран НАТО.