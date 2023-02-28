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В Пентагоне заявили, что остановка участия России в ДСНВ не ведёт к переменам в инспекциях

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Приостановка участия России в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не станет причиной существенных изменений в двусторонних инспекциях, заявил замглавы Минобороны США Колин Каль.
В Пентагоне заявили, что остановка участия России в ДСНВ не ведёт к переменам в инспекциях
  • AP
  • © Senior Airman Clayton Wear/U.S. Air Force

«С практической точки зрения приостановка не приведёт к существенным изменениям… Россия и так не отвечала требованиям по инспекциям», — цитирует его РИА Новости.

21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает своё участие в ДСНВ.

Путин также отметил, что не может себе представить инспекции США на российских ядерных объектах.

При этом, по его словам, российская сторона не возражает против участия в дискуссии по ядерному паритету стран НАТО.

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