В Пентагоне заявили, что остановка участия России в ДСНВ не ведёт к переменам в инспекциях

Приостановка участия России в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не станет причиной существенных изменений в двусторонних инспекциях, заявил замглавы Минобороны США Колин Каль.

«С практической точки зрения приостановка не приведёт к существенным изменениям… Россия и так не отвечала требованиям по инспекциям», — цитирует его РИА Новости.

21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает своё участие в ДСНВ.

Путин также отметил, что не может себе представить инспекции США на российских ядерных объектах.

При этом, по его словам, российская сторона не возражает против участия в дискуссии по ядерному паритету стран НАТО.