Вице-спикер Совфеда Косачёв объяснил важность закона о приостановке участия России в ДСНВ

Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв в беседе с RT прокомментировал закон о приостановке участия России в ДСНВ, подписанный российским лидером Владимиром Путиным.

«Этот шаг, конечно же, важен. Решение, напомню, о приостановлении, а не выходе из этого договора. А федеральный закон, который подписан сегодня президентом, наделяет его правом принимать решения о возврате в режим соблюдения договора, если к этому сложатся обстоятельства», — уточнил он.

По мнению собеседника RT, это решение чётко фиксирует «твёрдый настрой российской стороны на то, чтобы реализовывать любые договорённости в сфере стратегической стабильности, контроля над вооружениями исключительно на тех принципах, которые заложены в этих соглашениях».

«Главным принципом является принцип неделимости безопасности и равных обязательств сторон, участвующих в договоре, по его соблюдению. Именно действия американской стороны сделали невозможным сохранение российского участия. Обстоятельства изменились, и Россия воспользовалась международным правом», — добавил он.

Косачёв также подчеркнул, что обратные изменения возможны «только в случае принципиально другого подхода к своим обязательствам с американской стороны».

«Пока мы таких изменений не видим даже в каком-то отдалённом продвижении», — уточнил сенатор.

Ранее Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ.

21 февраля президент России заявил, что Москва приостанавливает своё участие в ДСНВ.

Он отметил, что ситуация, при которой американские военные находятся на российских ядерных объектах, в то время как США разжигают дальнейшую эскалацию украинского конфликта, просто невозможна.