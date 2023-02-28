Вице-спикер Совфеда Косачёв объяснил важность закона о приостановке участия России в ДСНВ
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«Этот шаг, конечно же, важен. Решение, напомню, о приостановлении, а не выходе из этого договора. А федеральный закон, который подписан сегодня президентом, наделяет его правом принимать решения о возврате в режим соблюдения договора, если к этому сложатся обстоятельства», — уточнил он.
По мнению собеседника RT, это решение чётко фиксирует «твёрдый настрой российской стороны на то, чтобы реализовывать любые договорённости в сфере стратегической стабильности, контроля над вооружениями исключительно на тех принципах, которые заложены в этих соглашениях».
«Главным принципом является принцип неделимости безопасности и равных обязательств сторон, участвующих в договоре, по его соблюдению. Именно действия американской стороны сделали невозможным сохранение российского участия. Обстоятельства изменились, и Россия воспользовалась международным правом», — добавил он.
Косачёв также подчеркнул, что обратные изменения возможны «только в случае принципиально другого подхода к своим обязательствам с американской стороны».
«Пока мы таких изменений не видим даже в каком-то отдалённом продвижении», — уточнил сенатор.
Ранее Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ.
21 февраля президент России заявил, что Москва приостанавливает своё участие в ДСНВ.
Он отметил, что ситуация, при которой американские военные находятся на российских ядерных объектах, в то время как США разжигают дальнейшую эскалацию украинского конфликта, просто невозможна.