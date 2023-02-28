Вашингтону пора признать, что на стороне России в украинском кризисе выступает практически всё Южное полушарие.

Такое мнение выразила обозреватель American Thinker Андреа Видбург.

Она отметила, что глобальный Юг сделал свой выбор в пользу ведения надёжного бизнеса с Россией, несмотря на давление со стороны Запада.

Государства Южного полушария прислушиваются к Москве, так как доверие к западным странам было «давно подорвано», подчеркнула Видбург.

«В то время как Запад одержим гендерами, блокировками и изменением климата, Южное полушарие живёт в реальном мире, в мире бедности, голода и высоких цен на энергию из-за конфликтов и безумия изменения климата», — добавила она.

21 февраля сенатор Алексей Пушков прокомментировал материал Financial Times, в котором сказано, что заявления Запада об украинском кризисе на Мюнхенской конференции по безопасности не повлияли на их коллег из стран глобального Юга.

Он отметил, что Россия не представляет угрозу для глобального Юга и, наоборот, является его ценным партнёром.

Кроме того, издание The Economist сообщило, что руководство ЮАР всё больше склоняется к сотрудничеству с Россией и Китаем, отдаляясь от Запада, несмотря на экономические проблемы, решение которых зависит от западных инвестиций.