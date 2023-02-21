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Сенатор Пушков: Запад не смог убедить весь мир в наличии «российской угрозы»

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Сенатор Алексей Пушков заявил, что Запад не смог убедить весь мир в наличии «российской угрозы».

Таким образом он прокомментировал материал издания Financial Times, в котором сказано, что заявления Запада об украинском кризисе на Мюнхенской конференции по безопасности не повлияли на их коллег из стран глобального Юга.

Он подчеркнул, что Россия не представляет угрозу для Глобального Юга и, напротив, она является его ценным партнёром. 

По словам Пушкова, Запад выбрал политику необъявленной войны против России, которая может привести к прямому военному конфликту НАТО и России.

«Именно Запад отказался дать Москве гарантии безопасности. Поэтому убедить Глобальный Юг в повсеместности «российской угрозы» не выйдет: её просто не существует», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее британская газета Financial Times выразила мнение, что западные страны пытались использовать Мюнхенскую конференцию по безопасности для того, чтобы убедить страны Африки и Латинской Америки ужесточить внешнеполитическую линию в отношении России.

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