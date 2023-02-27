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Орбан заявил, что Венгрия и Сербия не допустят повторения теракта на «Северных потоках»

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Венгрия и Сербия не допустят на южных трубопроводах такого же теракта, как на «Северных потоках», заявил венгерский премьер Виктор Орбан.
Орбан заявил, что Венгрия и Сербия не допустят повторения теракта на «Северных потоках»
  • AP
  • © Darko Bandic

Об этом сообщает ТАСС.

Политик назвал, что подрыв на «Северных потоках» — это акт терроризма.

Он отметил, что власти Венгрии и Сербии намерены принять все возможные меры, чтобы не допустить подобных диверсий на южном трубопроводе — ответвлении от газопровода «Турецкий поток», проходящем по территории Болгарии и Сербии, по которому поступает газ в Венгрию.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что атака на трубопроводы «Северного потока» должна расцениваться как теракт.

Он подчеркнул, что это первый случай, когда такой крупный объект европейской критической инфраструктуры подвергся нападению.

Также сообщалось, что ФРГ планирует использовать оставшиеся после «Северного потока — 2» трубы.

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