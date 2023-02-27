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МИД: Москва готовит ответ на санкции США и Канады для сфокусированного воздействия на них

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Москва готовит ответные меры на санкции США и Канады. Как сообщили в МИД России, они будут иметь более сфокусированное воздействие на Вашингтон и Оттаву.
МИД: Москва готовит ответ на санкции США и Канады для сфокусированного воздействия на них
  • РИА Новости

«Со своей стороны готовим ответные меры, творчески применяя накопленный опыт для более сфокусированного воздействия на Вашингтон и подпевающую ему Оттаву», — заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что в условиях, когда Запад во главе с США действует предельно агрессивно, российские контрсанкции будут выстраиваться на основе принципов строгой взаимности и неотвратимости наказания.

24 февраля Минторг США внёс 66 российских компаний в чёрный список за поддержку военно-промышленного комплекса России.

Также Министерство финансов США ввело санкции против ряда российских банков, в том числе финансовых организаций «Уралсиб», «Зенит», Московского кредитного банка, МТС Банка.

Канада ввела санкции в отношении 129 физических лиц и 63 организаций из России.

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