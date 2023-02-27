Минэкономики Германии заявило о готовности к приостановке поставок нефти по «Дружбе»

Минэкономики Германии утверждает, что страна готова к приостановке поставок транзитной нефти по трубопроводу «Дружба».

Об этом сообщила представитель министерства Беате Барон на фоне прекращения поставок в Польшу.

«Мы приняли к сведению сообщения о прекращении поставок. Так же, как и в Польше, мы в Германии совместно с предприятиями в последние месяцы обширно и последовательно подготавливались и стали, так сказать, независимыми от российского трубопровода», — сказала она на брифинге, её слова приводит РИА Новости.

Барон подчеркнула, что Россия «не сможет использовать нефть против Германии».

Кроме того, у ФРГ «есть договоры о поставках с Казахстаном».

«Как они и транзит через «Дружбу» будут осуществляться, нам надо будет наблюдать», — сказала чиновница.

27 февраля в «Транснефти» сообщили, что компания не транспортирует нефть в направлении Польши, потому что поручения с подтверждённым ресурсом и оплатой транзита не были оформлены.