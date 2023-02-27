Минэкономики Германии заявило о готовности к приостановке поставок нефти по «Дружбе»
- AFP
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Об этом сообщила представитель министерства Беате Барон на фоне прекращения поставок в Польшу.
«Мы приняли к сведению сообщения о прекращении поставок. Так же, как и в Польше, мы в Германии совместно с предприятиями в последние месяцы обширно и последовательно подготавливались и стали, так сказать, независимыми от российского трубопровода», — сказала она на брифинге, её слова приводит РИА Новости.
Барон подчеркнула, что Россия «не сможет использовать нефть против Германии».
Кроме того, у ФРГ «есть договоры о поставках с Казахстаном».
«Как они и транзит через «Дружбу» будут осуществляться, нам надо будет наблюдать», — сказала чиновница.
27 февраля в «Транснефти» сообщили, что компания не транспортирует нефть в направлении Польши, потому что поручения с подтверждённым ресурсом и оплатой транзита не были оформлены.