Песков: Кремль с вниманием относится к плану КНР по урегулированию конфликта на Украине
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По его словам, любые попытки перевести конфликт в «мирное русло» заслуживают внимания.
«С таким большим вниманием мы относимся и к плану наших китайских друзей», — сказал Песков в ходе брифинга.
Он добавил, что детали плана должны быть предметом тщательного анализа и учитывать интересы разных сторон.
24 февраля МИД КНР опубликовал предложения по урегулированию ситуации на Украине.
План, состоящий из 12 пунктов, содержит призыв к началу мирных переговоров и прекращению огня. Также китайская сторона выступает против односторонних санкций, которые создают лишь новые проблемы.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложения Китая по урегулированию являются не мирным планом, а размышлениями Пекина.