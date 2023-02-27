Песков: Кремль с вниманием относится к плану КНР по урегулированию конфликта на Украине

В Кремле с большим вниманием относятся к китайскому плану урегулирования конфликта вокруг Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, любые попытки перевести конфликт в «мирное русло» заслуживают внимания.

«С таким большим вниманием мы относимся и к плану наших китайских друзей», — сказал Песков в ходе брифинга.

Он добавил, что детали плана должны быть предметом тщательного анализа и учитывать интересы разных сторон.

24 февраля МИД КНР опубликовал предложения по урегулированию ситуации на Украине.

План, состоящий из 12 пунктов, содержит призыв к началу мирных переговоров и прекращению огня. Также китайская сторона выступает против односторонних санкций, которые создают лишь новые проблемы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложения Китая по урегулированию являются не мирным планом, а размышлениями Пекина.