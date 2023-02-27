МИД Китая заявил, что Пекин поддерживает контакты со всеми сторонами конфликта на Украине

Китай поддерживает контакты со всеми сторонами конфликта вокруг Украины. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Он назвал позицию Пекина по украинскому конфликту последовательной и ясной.

«В её основе лежит содействие мирным переговорам и содействие политическому урегулированию кризиса», — приводит РИА Новости слова Нина.

Дипломат подчеркнул, что Китай поддерживает постоянные контакты со всеми сторонами конфликта, включая Украину.

24 февраля МИД КНР опубликовал предложения по урегулированию ситуации на Украине.

План состоит из 12 пунктов. В нём содержится призыв к началу мирных переговоров и прекращению огня. Также китайская сторона выступает против односторонних санкций, которые создают лишь новые проблемы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложения Китая по урегулированию являются не мирным планом, а размышлениями Пекина.