Посол России заявил, что целью США в украинском конфликте стала утилизация старого оружия

США используют конфликт на Украине, чтобы решить свои задачи, среди которых — тестирование нового вооружения и утилизация старого, заявил посол России в Китае Игорь Моргулов в интервью китайской газете «Хуаньцю шибао».

«Под видом помощи Киеву Вашингтон вливает новые средства в собственный ВПК... Также США утилизируют устаревшее вооружение путём его передачи Украине и используют зону конфликта как полигон для испытаний нового оружия», — цитирует его ТАСС.

Дипломат также заявил, что США ведут с Россией войну «до последнего украинца», чтобы переключить внимание своих граждан от внутригосударственных проблем, обнажившихся в пандемию коронавируса.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Украина по указанию властей США заблокировала переговоры с Россией, которые сама же и инициировала.

В октябре президент России Владимир Путин отмечал, что Киев отказался от переговоров, однако Москва будет открыта к диалогу, если украинский режим «созреет».