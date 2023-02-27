Посол России заявил, что целью США в украинском конфликте стала утилизация старого оружия
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«Под видом помощи Киеву Вашингтон вливает новые средства в собственный ВПК... Также США утилизируют устаревшее вооружение путём его передачи Украине и используют зону конфликта как полигон для испытаний нового оружия», — цитирует его ТАСС.
Дипломат также заявил, что США ведут с Россией войну «до последнего украинца», чтобы переключить внимание своих граждан от внутригосударственных проблем, обнажившихся в пандемию коронавируса.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Украина по указанию властей США заблокировала переговоры с Россией, которые сама же и инициировала.
В октябре президент России Владимир Путин отмечал, что Киев отказался от переговоров, однако Москва будет открыта к диалогу, если украинский режим «созреет».