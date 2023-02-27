Сийярто заявил, что ООН должна предоставить механизм расследования ЧП на «Северном потоке»
Об этом сообщает РИА Новости.
«ООН могла бы стать хорошей площадкой для такого расследования», — сказал глава венгерского МИД.
По его словам, ООН должна играть более значительную роль в данном вопросе.
«Под эгидой ООН даже враги могут и должны разговаривать друг с другом», — добавил Сийярто.
Ранее Петер Сийярто заявил, что нападение на «Северный поток» должно расцениваться как теракт.
Также сообщалось, что США стремились помешать Германии запустить «Северный поток».