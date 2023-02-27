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Сийярто заявил, что ООН должна предоставить механизм расследования ЧП на «Северном потоке»

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ООН должна предоставить механизм расследования произошедшего на трубопроводах «Северного потока».

Об этом сообщает РИА Новости.

«ООН могла бы стать хорошей площадкой для такого расследования», — сказал глава венгерского МИД.

По его словам, ООН должна играть более значительную роль в данном вопросе.

«Под эгидой ООН даже враги могут и должны разговаривать друг с другом», — добавил Сийярто.

Ранее Петер Сийярто заявил, что нападение на «Северный поток» должно расцениваться как теракт.

Также сообщалось, что США стремились помешать Германии запустить «Северный поток».

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