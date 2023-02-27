РИА Новости: конкретные сроки по продлению зерновой сделки не обсуждались, есть варианты
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с переговорами.
Отмечается, что заявления, озвученные в прессе, пока лишь являются инициативами сторон.
«Сейчас идёт очень сложный процесс, обсуждение деталей дальнейшей работы механизма», — сказал собеседник агенства.
Срок действия сделки завершается 18 марта.
Ранее сообщалось, что объём поставок российского зерна Египту увеличился, несмотря на санкции Запада.
Также поступала информация, что Турция и Россия могут вскоре обсудить зерновую сделку на уровне лидеров.