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РИА Новости: конкретные сроки по продлению зерновой сделки не обсуждались, есть варианты

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Конкретные сроки по продлению зерновой сделки пока не обсуждались, есть различные варианты.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с переговорами.

Отмечается, что заявления, озвученные в прессе, пока лишь являются инициативами сторон.

«Сейчас идёт очень сложный процесс, обсуждение деталей дальнейшей работы механизма», — сказал собеседник агенства.

Срок действия сделки завершается 18 марта.

Ранее сообщалось, что объём поставок российского зерна Египту увеличился, несмотря на санкции Запада.

Также поступала информация, что Турция и Россия могут вскоре обсудить зерновую сделку на уровне лидеров.

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