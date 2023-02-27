РИА Новости: конкретные сроки по продлению зерновой сделки не обсуждались, есть варианты

Конкретные сроки по продлению зерновой сделки пока не обсуждались, есть различные варианты.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с переговорами.

Отмечается, что заявления, озвученные в прессе, пока лишь являются инициативами сторон.

«Сейчас идёт очень сложный процесс, обсуждение деталей дальнейшей работы механизма», — сказал собеседник агенства.

Срок действия сделки завершается 18 марта.

Ранее сообщалось, что объём поставок российского зерна Египту увеличился, несмотря на санкции Запада.

Также поступала информация, что Турция и Россия могут вскоре обсудить зерновую сделку на уровне лидеров.