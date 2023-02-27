Узнать больше

В МИД Ирана заявили о поддержке мирного плана Китая по урегулированию конфликта на Украине

Короткая ссылка
В МИД Ирана заявили о поддержке инициатив Китая по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Об этом сообщает ТАСС.

«Настало время активизировать настоящую дипломатию, чтобы положить конец конфликту и действиям, которые разжигают войну», — говорится в заявлении.

Также Иран выразил готовность участвовать в мирном урегулировании конфликта между Москвой и Киевом.

МИД Казахстана также приветствовал позицию Китая по урегулированию украинского кризиса.

При этом в Минобороны ФРГ заявили, что за мирным планом Китая должны последовать поступки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить