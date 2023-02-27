В МИД Ирана заявили о поддержке мирного плана Китая по урегулированию конфликта на Украине

В МИД Ирана заявили о поддержке инициатив Китая по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Об этом сообщает ТАСС.

«Настало время активизировать настоящую дипломатию, чтобы положить конец конфликту и действиям, которые разжигают войну», — говорится в заявлении.

Также Иран выразил готовность участвовать в мирном урегулировании конфликта между Москвой и Киевом.

МИД Казахстана также приветствовал позицию Китая по урегулированию украинского кризиса.

При этом в Минобороны ФРГ заявили, что за мирным планом Китая должны последовать поступки.