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МИД Казахстана приветствовал позицию Китая по урегулированию украинского кризиса

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Астана приветствует позицию Пекина по политическому урегулированию кризиса вокруг Украины. Об этом говорится в заявлении МИД Казахстана.

«Республика Казахстан приветствует позицию Китайской Народной Республики по политическому урегулированию украинского кризиса», — приводит заявление ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что Астана считает безальтернативным мирное решение проблемы исключительно на основе международного права и принципов Устава ООН.

24 февраля МИД КНР опубликовал предложения по урегулированию ситуации на Украине.

План состоит из 12 пунктов. В нём содержится призыв к началу мирных переговоров и прекращению огня. Также китайская сторона выступает против односторонних санкций, которые создают лишь новые проблемы.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не доверяет Китаю, так как Пекин не осудил спецоперацию на Украине.

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