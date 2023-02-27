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Медведев: у Запада не получится похоронить Россию, как это было с СССР

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Иллюзии Запада о том, что он сможет «похоронить» Россию так же, как это случилось с Советским Союзом, очень опасны. Об этом написал в статье для «Известий» зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Медведев подчеркнул, что «любая рухнувшая империя хоронит под своими обломками полмира, а то и больше».

«Этого, похоже, не хотят уразуметь те, кто сначала разваливал СССР, а сейчас пытается уничтожить Российскую Федерацию. У них сохраняются бредовые иллюзии, что, отправив на тот свет без единого выстрела Советский Союз, они смогут без существенных проблем для себя похоронить и нынешнюю Россию, бросая в топку жизни тысяч людей, вовлечённых в конфликт», — написал он.

Это крайне опасные заблуждения, уверен зампред Совбеза.

Российский президент Владимир Путин отмечал, что страны Запада могут принять Россию в так называемую семью цивилизованных народов, но каждую часть отдельно, для чего стремятся разделить страну на мелкие части.

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