Глава МИД Саудовской Аравии бен Фархан: Эр-Рияд выделит Киеву $410 млн
- РИА Новости
Об этом информирует телеканал Al Ekhbariya.
Как отметил Фейсал бен Фархан, королевство хочет, чтобы российско-украинский кризис был решён мирным путём.
«Со всеми сторонами продолжаем искать возможности урегулирования кризиса», — цитирует его РИА Новости.
Фейсал бен Фархан также заявил, что Эр-Рияд готов выделить Украине $410 млн.
Ранее Зеленский сообщил, что встретился в Киеве с Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.
18 февраля министр иностранных дел Саудовской Аравии заявил, что государства Персидского залива будут способствовать мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной.