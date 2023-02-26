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Глава МИД Саудовской Аравии бен Фархан: Эр-Рияд выделит Киеву $410 млн

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Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан заявил в ходе встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве, что Эр-Рияд выделит Украине помощь в размере $410 млн.
Глава МИД Саудовской Аравии бен Фархан: Эр-Рияд выделит Киеву $410 млн
  • РИА Новости

Об этом информирует телеканал Al Ekhbariya.

Как  отметил Фейсал бен Фархан, королевство хочет, чтобы российско-украинский кризис был решён мирным путём.

«Со всеми сторонами продолжаем искать возможности урегулирования кризиса», — цитирует его РИА Новости.

Фейсал бен Фархан также заявил, что Эр-Рияд готов выделить Украине $410 млн.

Ранее Зеленский сообщил, что встретился в Киеве с Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.

18 февраля министр иностранных дел Саудовской Аравии заявил, что государства Персидского залива будут способствовать мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной.

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