Глава МИД Саудовской Аравии бен Фархан: Эр-Рияд выделит Киеву $410 млн

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан заявил в ходе встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве, что Эр-Рияд выделит Украине помощь в размере $410 млн.

РИА Новости

Об этом информирует телеканал Al Ekhbariya. Как отметил Фейсал бен Фархан, королевство хочет, чтобы российско-украинский кризис был решён мирным путём. «Со всеми сторонами продолжаем искать возможности урегулирования кризиса», — цитирует его РИА Новости. Фейсал бен Фархан также заявил, что Эр-Рияд готов выделить Украине $410 млн. Ранее Зеленский сообщил, что встретился в Киеве с Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. 18 февраля министр иностранных дел Саудовской Аравии заявил, что государства Персидского залива будут способствовать мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной.