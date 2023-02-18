МИД: страны Персидского залива будут способствовать прекращению конфликта на Украине
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Об этом заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд.
Как передаёт ТАСС, он подчеркнул, что в Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) очень хотят, чтобы данный конфликт закончился.
«Этот конфликт должен закончиться путём переговоров, и мы будем стараться всячески этому способствовать», — отметил министр.
Он добавил, что наследный принц Саудовской Аравии участвует в переговорах между Россией и Украиной по обмену пленными.
12 февраля посол России в Саудовской Аравии Сергей Козлов заявил, что Эр-Рияд отметает попытки Запада подключить его к антироссийской коалиции.