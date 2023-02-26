Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встретился в Киеве с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.

«Провёл встречу с министром иностранных дел Королевства Саудовская Аравия принцем Фасалом бен Фарханом Аль Саудом», — написал украинский лидер в своём Telegram-канале.

По словам Зеленского это первый официальный визит главы МИД Королевства на Украину со времени установления дипломатических отношений.

18 февраля Фейсал бен Фархан Аль Сауд заявил, что государства Персидского залива будут способствовать мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной.