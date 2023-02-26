Узнать больше

Во Франции прошли акции в поддержку Донбасса и против поставок оружия Украине

Короткая ссылка
В нескольких городах Франции прошли акции в поддержку Донбасса и против поставок оружия Киеву.
Во Франции прошли акции в поддержку Донбасса и против поставок оружия Украине
  • Gettyimages.ru

Как рассказали организаторы движения SOS Donbass РИА Новости, акции прошли рядом с заводами, принадлежащими военной компании Nexter, которая производит гаубицы CAESAR. Их Париж поставляет Киеву.

Уточняется, что на акции в Роане собрались около 50 человек.

По словам организатора манифестаций Анны Новиковой-Бернэ, проукраинские активисты пытались сорвать мероприятие, распространяя информацию онлайн о его отмене.

Ранее в Мадриде прошёл марш против военной стратегии НАТО и против отправки оружия Киеву.

Кроме того, митинг против поставок итальянского вооружения Украине и против антироссийских санкций прошёл в Риме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить