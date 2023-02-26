Во Франции прошли акции в поддержку Донбасса и против поставок оружия Украине
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Как рассказали организаторы движения SOS Donbass РИА Новости, акции прошли рядом с заводами, принадлежащими военной компании Nexter, которая производит гаубицы CAESAR. Их Париж поставляет Киеву.
Уточняется, что на акции в Роане собрались около 50 человек.
По словам организатора манифестаций Анны Новиковой-Бернэ, проукраинские активисты пытались сорвать мероприятие, распространяя информацию онлайн о его отмене.
Ранее в Мадриде прошёл марш против военной стратегии НАТО и против отправки оружия Киеву.
Кроме того, митинг против поставок итальянского вооружения Украине и против антироссийских санкций прошёл в Риме.