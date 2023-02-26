РИА Новости: митинг против поставок оружия Украине и антироссийских санкций прошёл в Риме

Митинг против поставок итальянского вооружения Украине и антироссийских санкций прошёл 25 февраля в Риме.

Об этом сообщает РИА Новости.

Митингующие выступили против нынешнего правительства Джорджи Мелони и «империалистической политики НАТО».

«Наше видение — это восстановление отношений с российскими друзьями и работа на благо мира», — заявили участники митинга.

Акция состоялась на площади Санти-Апостоли и собрала около сотни манифестантов.

Ранее участники акции в Берлине укрыли цветами танк перед российским посольством.

Также сообщалось о проведении в Ереване акции в поддержку спецоперации России на Украине.