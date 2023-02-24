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В Ереване проходит акция в поддержку спецоперации России на Украине

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Несколько десятков членов различных политических и общественных организаций 24 февраля провели у российского посольства в Ереване акцию в поддержку спецоперации России на Украине.
В Ереване проходит акция в поддержку спецоперации России на Украине
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию местных новостных порталов.

«Россия на Украине сегодня борется с нацизмом ради нового и справедливого мирового порядка. Мы поддерживаем Россию так, как она поддерживает Армению и армянский народ», — сказал первый секретарь Коммунистической партии Армении Ерджаник Казарян.

Участники акции передали письмо поддержки сотрудникам посольства России.

18 февраля митинг австралийских граждан в поддержку России состоялся у здания российского генконсульства в Сиднее.

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