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В МИД России заявили о готовности укреплять боеспособность стран Африки

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Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что Россия готова сотрудничать со странами Африки в повышении уровня их боеспособности.

Об этом сообщает ТАСС.

«Россия готова сотрудничать со всеми нашими африканскими друзьями», — сказал Богданов.

По его словам, в Африке в последнее десятилетие усугубилось положение касательно террористической угрозы.

Богданов подчеркнул, что это связано с известными всем разрушительными событиями «арабской весны» на севере Африки.

При этом дипломат отметил, что Россией ведётся работа в военно-технической сфере с африканскими странами.

Ранее в МИД России заявили, что Запад может спровоцировать свержение власти в ряде стран Африки.

Также сообщалось, что США пытаются сорвать проведение саммита Россия — Африка.

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