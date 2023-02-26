В МИД России заявили о готовности укреплять боеспособность стран Африки
Об этом сообщает ТАСС.
«Россия готова сотрудничать со всеми нашими африканскими друзьями», — сказал Богданов.
По его словам, в Африке в последнее десятилетие усугубилось положение касательно террористической угрозы.
Богданов подчеркнул, что это связано с известными всем разрушительными событиями «арабской весны» на севере Африки.
При этом дипломат отметил, что Россией ведётся работа в военно-технической сфере с африканскими странами.
Ранее в МИД России заявили, что Запад может спровоцировать свержение власти в ряде стран Африки.
Также сообщалось, что США пытаются сорвать проведение саммита Россия — Африка.