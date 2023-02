Основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин саркастически отреагировал на вопрос о внесении в список санкций ЕС его медиагруппы «Патриот».

Об этом сообщает РИА Новости.

«Для нас это большая трагедия», — сказал Пригожин.

Также он с иронией отметил, что теперь медиагруппе придётся прекратить прямые коммерческие отношения с The New York Times и The Washington Post.

Ранее Евросоюз ввёл десятый пакет санкций против России.

Также Евгений Пригожин заявил об освобождении населённого пункта Ягодное к северу от Артёмовска.