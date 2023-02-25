Французский политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо призвал остановить президента Украины Владимира Зеленского после его отказа вести переговоры с Россией.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Олаф Шольц призывали Зеленского начать переговоры с Россией.

«Впервые они выступили с правильной идеей! Макрон и Шольц попросили Зеленского рассмотреть возможности по заключению мира. Но Зеленский отказался это обсуждать», — написал Филиппо в Twitter.

По его словам, украинский президент готов развязать «новую мировую войну» под руководством американских ястребов.

«Давайте остановим это», — подчеркнул политик.

В октябре Зеленский в обращении к лидерам стран G7 заявил, что не желает вести диалог с властями России относительно урегулирования ситуации на Украине.

В свою очередь, российский президент Владимир Путин заявил, что всем участникам процесса урегулирования на Украине так или иначе придётся согласиться с реалиями.