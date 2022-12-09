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Путин: всем участникам процесса урегулирования на Украине придётся согласиться с реалиями

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Российский президент Владимир Путин заявил, что всем участникам процесса урегулирования на Украине так или иначе придётся согласиться с реалиями.
Путин: всем участникам процесса урегулирования на Украине придётся согласиться с реалиями
  • AP

Об этом президент заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания ЕАЭС.

«Так или иначе всем участникам этого процесса придётся согласиться с реалиями, которые складываются на земле», — сказал российский лидер.

6 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об отсутствии перспектив переговоров по Украине.

Зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что благодаря отказу украинского президента Владимира Зеленского от переговоров Россия доделает работу до конца.

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