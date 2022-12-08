Узнать больше

Медведев: благодаря отказу Зеленского от переговоров Россия доделает работу до конца

Короткая ссылка
Зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что благодаря отказу украинского президента Владимира Зеленского от переговоров Россия доделает работу до конца.
Медведев: благодаря отказу Зеленского от переговоров Россия доделает работу до конца
  • globallookpress.com
  • © Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По его мнению, СМИ нужно особо отметить Зеленского за отказ от переговоров. 

Медведев отметил, что благодаря этому Россия «без лишних вопросов доделает всю работу до конца», а также не будет «размениваться на ненужные компромиссы».

Ранее российский постпред Василий Небензя на заседании Совбеза ООН заявил, что, если угрозу, исходящую от Украины для России, не удастся устранить миром, то это будет сделано военным путём.

Как отмечал ранее российский президент Владимир Путин, Москва не отказывается от переговоров по Украине, но чем позже они начнутся, тем сложнее с Россией будет договариваться.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить