Медведев: благодаря отказу Зеленского от переговоров Россия доделает работу до конца

Зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что благодаря отказу украинского президента Владимира Зеленского от переговоров Россия доделает работу до конца.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По его мнению, СМИ нужно особо отметить Зеленского за отказ от переговоров.

Медведев отметил, что благодаря этому Россия «без лишних вопросов доделает всю работу до конца», а также не будет «размениваться на ненужные компромиссы».

Ранее российский постпред Василий Небензя на заседании Совбеза ООН заявил, что, если угрозу, исходящую от Украины для России, не удастся устранить миром, то это будет сделано военным путём.

Как отмечал ранее российский президент Владимир Путин, Москва не отказывается от переговоров по Украине, но чем позже они начнутся, тем сложнее с Россией будет договариваться.