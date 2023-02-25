Посол Моргулов: ответ на поставки Киеву танков для удара вглубь России будет суровым

Россия будет вынуждена принять суровые ответные меры, если США и другие страны НАТО предоставят Киеву оружие для удара вглубь российской территории.

Об этом заявил посол России в КНР Игорь Моргулов.

«Если Вашингтон и страны НАТО предоставят Киеву оружие, в том числе танки, чтобы нанести удар вглубь нашей страны и попытаться захватить нашу конституционную территорию, мы будем вынуждены принять суровые ответные меры», — приводит ТАСС его слова в интервью газете Global Times.

Ранее глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что допускает поставку новых танков Challenger 2 Украине.

Также премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен призвать Группу семи (G7) помочь Украине наносить удары по российским силам в тылу.

Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что англосаксы поставили своей задачей сделать конфликт на Украине максимально кровопролитным.