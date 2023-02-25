Политолог Мезюхо: ЕС загнал себя в угол антироссийской санкционной истерией
«Складывается впечатление, что ЕС уже не знает, в чём ограничить Россию, потому что в новом пакете по сути присутствует повторение прошлых ограничений», — считает политолог.
По его словам, ЕС сам загнал себя «в угол антироссийской санкционной истерией»
«После победы России придётся договариваться о новых отношениях. И ЕС в этом смысле будет сложно сдавать назад, а придётся. Потому что те санкционные ограничения, которые были введены за последние годы, конечно, по сути разрывают многолетние отношения Европы и России в самых разных сферах», — заключил Мезюхо.
Ранее Евросоюз согласовал десятый пакет антироссийских санкций.
Канада ввела санкции в отношении почти 130 физлиц из России.
Также в США признали «определённую устойчивость» экономики России к санкциям.