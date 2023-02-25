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Политолог Мезюхо: ЕС загнал себя в угол антироссийской санкционной истерией

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Анастасия Белоусова
Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT прокомментировал новые антироссийские санкции, согласованные Евросоюзом.

«Складывается впечатление, что ЕС уже не знает, в чём ограничить Россию, потому что в новом пакете по сути присутствует повторение прошлых ограничений», — считает политолог.

По его словам, ЕС сам загнал себя «в угол антироссийской санкционной истерией»

«После победы России придётся договариваться о новых отношениях. И ЕС в этом смысле будет сложно сдавать назад, а придётся. Потому что те санкционные ограничения, которые были введены за последние годы, конечно, по сути разрывают многолетние отношения Европы и России в самых разных сферах», — заключил Мезюхо.

Ранее Евросоюз согласовал десятый пакет антироссийских санкций.

Канада ввела санкции в отношении почти 130 физлиц из России.

Также в США признали «определённую устойчивость» экономики России к санкциям.

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